05/12/2017 08:04


Galatasaraylı eski yöneticiden Fatih Terim hakkında açıklama

Abdurrahim Albayrak

Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu

TRT Spor’da katıldığı programda 3-0’lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası gündeme gelen Teknik Direktör Fatih Terim hakkında konuşan Albayrak, “Galatasaray Başkanı, Fatih Terim’e gidip Galatasaray’ın sana ihtiyacı var derse, Fatih Terim para bile konuşmaz. Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bir hoca varken başkanı arayıp, geliyorum ben demez. Fatih hoca ile temas olduğunu da sanmıyorum. Galatasaray, Tudor’u göndermek için geç kaldı. Son iki maçın yıldızı Yasin. Beşiktaş maçına bakıyoruz Yasin kadroda yok. Biz geldiğimizde Fatih Terim’e gitmiştik hemen. İyi ki geldi, üst üste 2 sene şampiyon oldu. Ünal Aysal, biz varken 2-3 kere Fatih Terim’i göndermek istedi. Hep karşı çıktık. Ünal Aysal’ın etrafındaki arkadaşları, Galatasaray’a en büyük zarar verenler oldu. O dönem çok iyi kadro çıkarmıştık. 5-6 sene üst üste şampiyon olurduk” ifadelerini kullandı.

TUDOR BENİM GÖZÜMDE SIFIR

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile ilgili olarak ise sarı-kırmızılı eski yönetici şunları söyledi: “Galatasaray’ın teknik direktörü oyuncularını nasıl satar? Atmosferden korktu diyor. Galatasaray’ın futbolcuları Barcelona, Liverpool önünde oynadı. Bugüne kadar böyle bir şey duymadım. Hiçbir teknik adam diyemez bunu. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Hele o Cenk Tosun. Çok iyi yetiştirmiş kendini. 10 numara bir futbolcu. Beşiktaş güzel oynadı. Beşiktaş’a bir şey demiyorum zaten. Tabii ki muhteşem bir statları var. Beşiktaş, bizim stadımıza geldiğinde Şenol Güneş’in ‘atmosferden çekindik’ diyeceğini sanmıyorum. Tudor, iyi bir çalıştırıcı. Ama taktik konusunda benim gözümde sıfır.”

“Galatasaray’da çok ciddi bir hoca problemi var” diyen Albayrak, “Başarı, kenetlenerek gelir. Ben malzemecinin de, çaycının da sorunlarını dinlerdim. Tercümanların bile dertlerini dinlerdim. Şu an Mert kardeşim var. Madrid’e gitti, Arda götürmüştü. Ben gidip aldım onu. Arda’nın tercümanlığını bırakıp, Türkiye’ye geldi. Biz gece gündüz çalışıp bir ekip oluşturmuştuk” diye konuştu.


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