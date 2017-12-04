04/12/2017 16:25


Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

Dursun Özbek

Süper Lig'de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından zor günler yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Tudor'un görevine son verileceği iddia edilmişti. Başkan Dursun Özbek iddialara yanıt verdi

Derbi sonrası ilk kez konuşan Dursun Özbek, Galatasaray’ın en büyük şampiyonluk adayı olduğunu söyledi. Bir yakınının düğünü için Ankaraya’ya giden Dursun Özbek, Havalimanında NTV Spor’un sorularını yanıtladı.

Taraftara seslenen ve Fatih Terim iddiaları ile ilgili de konuşan Dursun Özbek, şunları söyledi:

“Yarın rutin yönetim kurulu toplantımız var her salı günü yaptığımız bir toplantı. Cumartesi günü çok üzüldük. Olayı speküle etmemek lazım… Fatih Hoca ile görüşmedik. Bunu zaten hoca da söylemişti. Cumartesi günü taraftarla beraber biz de çok üzüldük. Taraftarımdan bize inanmalarını istiyorum. Şampiyonluktan en ufak bir sapmamız yok. Bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk taraftarın elinde…”


trt 1 yayin akisi
4 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
4 Aralık 2017 ATV yayın akışı
Dursun Özbek
Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması
fenerbahçe
Olaylı maçın ardından Fenerbahçe'den flaş hamle
necdet buluz
İsrail’in Kudüs atağı
İlgili Haberler
Igor Tudor

Galatasaray yönetimi Tudor konusunda kararını verdi

fenerbahçe

Fenerbahçe Süper Lig'de liderliğe yakın

Hakan Balta

Galatasaraylı Hakan Balta'dan flaş karar

Diego Lugano

Fenerbahçeli eski futbolcu futbol kariyerini sonlandırdı

Son Dakika Haberleri
trt 1 yayin akisi

4 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı

atv yayin akisi

4 Aralık 2017 ATV yayın akışı

fenerbahçe

Olaylı maçın ardından Fenerbahçe'den flaş hamle

necdet buluz

İsrail’in Kudüs atağı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam