Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

Süper Lig'de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından zor günler yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Tudor'un görevine son verileceği iddia edilmişti. Başkan Dursun Özbek iddialara yanıt verdi

Derbi sonrası ilk kez konuşan Dursun Özbek, Galatasaray’ın en büyük şampiyonluk adayı olduğunu söyledi. Bir yakınının düğünü için Ankaraya’ya giden Dursun Özbek, Havalimanında NTV Spor’un sorularını yanıtladı.

Taraftara seslenen ve Fatih Terim iddiaları ile ilgili de konuşan Dursun Özbek, şunları söyledi:

“Yarın rutin yönetim kurulu toplantımız var her salı günü yaptığımız bir toplantı. Cumartesi günü çok üzüldük. Olayı speküle etmemek lazım… Fatih Hoca ile görüşmedik. Bunu zaten hoca da söylemişti. Cumartesi günü taraftarla beraber biz de çok üzüldük. Taraftarımdan bize inanmalarını istiyorum. Şampiyonluktan en ufak bir sapmamız yok. Bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk taraftarın elinde…”