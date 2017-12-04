04/12/2017 13:02


Galatasaray yönetimi Tudor konusunda kararını verdi

Igor Tudor

Son olarak Beşiktaş'a 3-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor hakkında karar verilmesi bekleniyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetici arkadaşları ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile fikir alışverişi yaparak olumsuz gidişin nedenlerini araştırıyor.

KARAR YARIN VERİLECEK

Galatasaray’da Özbek ve kurmayları, lige iyi başlangıç yapan Tudor ve ekibinin ilk dönem alınan sonuçlarla beklentileri olduğundan fazla yükselttiğini bu nedenle düşüş de çok fazla eleştirildiği görüşünde birleşti. Yönetim, yeni kurulan bir ekibin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ezeli rakiplerden puan olarak önde olmasını göz önünde bulunduruyor. Galatasaray yönetimi bu tabloda acele karar vermeden devre arasına kadar  bekleme ve durum değerlendirmesi yapmaya karar verdi. Sarı-kırmızılılarda yalnızca Başkan Özbek değil diğer yöneticiler de Tudor ile yola devam edilmesi konusunda aynı düşüncelere sahip. Bu nedenle Galatasaray devre arasına kadar radikal bir hamle yapmayacak. Son 3 maçı kazanarak, devreyi lider bitirmeyi hedefleyen Galatasaray’da aksi bir durum yaşanması halinde ise devre arasında planlar tekrar masaya yatırılacak.

FATİH TERİM MESELESİ

Öte yandan gerek Galatasaray camiasında gerekse medyada Tudor gönderiliyor yerine Fatih Terim geliyor şeklinde yer alan haberler de netlik kazanmadı. Başkan Özbek ve yönetimine “Terim son çare” şeklinde yapılan baskılara karşın Fatih Terim’e karşı olan ciddi bir kesimin de yer aldığı kulislerde konuşuluyor.


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