Galatasaraylı Hakan Balta'dan flaş karar

Uzun süredir kadroda yer bulamayan Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi

Bu sezon yeniden yapılanan Galatasaray’da kendine yer bulamayan ve sarı-kırmızılıların oynadığı hiçbir maçta kadroya giremeyen Hakan Balta, devre arasında da takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bursaspor ve Antalyaspor’un transfer etmek istediği 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, başka takıma transfer olmayı düşünmediği ve Galatasaray’da futbolu bırakmak istediği öğrenildi.