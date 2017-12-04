Fenerbahçeli eski futbolcu futbol kariyerini sonlandırdı

2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı

Futbolculuk kariyerinde agresif oyun tarzıyla dikkat çeken Lugano’nun veda sırasında duygusal anlar yaşadı.Sao Paulo’nun evinde Bahia’yı konuk ettiği ve 1-1 beraber kaldığı maçın ardından Uruguaylı defans oyuncusu, taraftarlar ve takım arkadaşlarının sevgi gösterileri sırasında duygusal anlar yaşadı.

Maç: 296

Gol: 37

Asist: 7

Milli maç: 88/8 gol

Sarı kart: 112

Kırmızı kart: 9