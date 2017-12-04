04/12/2017 12:15
Fenerbahçeli eski futbolcu futbol kariyerini sonlandırdı
2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı
Futbolculuk kariyerinde agresif oyun tarzıyla dikkat çeken Lugano’nun veda sırasında duygusal anlar yaşadı.Sao Paulo’nun evinde Bahia’yı konuk ettiği ve 1-1 beraber kaldığı maçın ardından Uruguaylı defans oyuncusu, taraftarlar ve takım arkadaşlarının sevgi gösterileri sırasında duygusal anlar yaşadı.
Maç: 296
Gol: 37
Asist: 7
Milli maç: 88/8 gol
Sarı kart: 112
Kırmızı kart: 9