04/12/2017 10:17


Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Trabzonspor Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, rakibi Antalyaspor ile mücadele edecek

Trabzonspor ve Antalyaspor takımları arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Şenol Güneş Spor Komleksi'nde oynanacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. BeİN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek yapacak.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereria, Hubocan, Jan Durica, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Castillo(Olcay), Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Dame N’Doye

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Ondrej Celustka, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Vaingqueur, Charles, Maicon, Deniz Kadah, Samir Nasri, Samuel Eto’ o


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