04/12/2017 09:41


Fikret Orman'dan taraftarlarına 'Leipzig maçına gelmeyin' uyarısı

Fikret Orman

Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Leipzig ile mücadele edecek olan Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman, bu mücadeleye taraftarlarının gelmemesi yönünde çağrıda bulundu

Porto maçının ardından grupta liderliği garantilediklerini hatırlatan Orman, “Bu maç bizim için artık bir formalite oldu. Tabii ki kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ama bu işin bir de tribün tarafı var. Daha önce farklı dillerde gerekli açıklamaları yaptık. Buna rağmen Leipzig tribünlerinden bilet bulan ve maça gelmek isteyen taraftarlarımızın olduğunu duyduk. Onlara bir kez daha şunu söylemek istiyorum; biz bir aileyiz. Yöneticisinden taraftarına kadar Beşiktaş'ın başarısı için emek harcıyoruz. Leipzig maçına gitmeyerek, kulübe katkı sağlayabilirler. Sadece bu sene değil, her sene Şampiyonlar Ligi'nde var olmak istiyoruz. Beşiktaş'ı böylesi büyük hedeflerden uzaklaştıracak eylemlerin içerisinde bulunmamamız gerekir” diye konuştu.


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