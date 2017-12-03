Medipol Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, rakibi Osmanlıspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu

Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada tek gol 57. dakikada Alexandu Epureanu'dan geldi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Marcio Mossoro'nun arka direğe indirdiği topu iyi takip eden Alexandu Epureanu'nun, kale ağzında sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hakan Arıkan'ın sağından ağlarla buluştu.