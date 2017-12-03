Fenerbahçe Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de bu akşam mücadele edecek olan Fenerbahçe ve Kasımpaşa takımlarının muhtemel 11'i belli oldu

Fenerbahçe ile Kasımpasa takımları arasında sarı lacivertli kulübün evi Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve 3 Aralık Pazar günü saat 19:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, İsla, Skrtel, Neustadter, İsmail, Josef, M.Topal, Dirar, Alper, Aatif, Guiliano

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Neumayr, Pavelka, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok