Hakem Cüneyt Çakır dev maçı yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da 5 Aralık Salı günü oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak B Grubu müsabakasında, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.