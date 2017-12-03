Menajeri Arda Turan'ın geleceği hakkında net konuştu

Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, Turan'ın Barcelona'daki geleceği hakkında ilk kez net açıklamalarda bulundu

Bulut yaptığı açıklamada, “Şu an Arda Turan’ın nereye gideceği belli değil ancak devre arasında transfer olacak” ifadelerini kullandı. Bulut, “Görüştüğüm 3-4 tane kulüp var. Galatasaray ile bir görüşmem olmadı” derken İtalya, İngiltere ve İspanya’dan takımlarla görüştüklerini ifade etti. Ahmet Bulut günün erken saatlerinde Arda Turan’la Londra’dan bir fotoğraf paylaşmış ve bu paylaşım Arda’nın Arsenal’a gideceği yönündeki iddiaların güçlenmesine neden olmuştu. Son olarak Bulut, “15 gün sonra Arda Turan için son kararı vereceğiz. İki opsiyon var. Ya kiralık olacak ya da Arda Turan satılacak” diye konuştu.