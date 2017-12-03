03/12/2017 09:48


Ezeli rakipler bu kez Hakan Çalhanoğlu için yarışacak

Hakan Çalhanoğlu

Milan Kulübünün Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrı teklif aldığı iddia edildi

İtalya'nın spor gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre, İtalyan ekibinin sezon başında 22 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki yıldızı, düşük performansı nedeniyle gözden çıkardığı belirtildi. 24 milyon Euro fiyat biçilen Hakan için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kiralama teklifleri yaptığı belirtiliyor.

Milan’da yaşanan hoca değişimi sonrası göreve getirilen Gennaro Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu, bugünkü Benevento deplasmanı kadrosuna almadı. İtalyanlar, Gattuso'nun, sakatlığı olmamasına rağmen fiziksel durumunu beğenmediği gerekçesiyle Hakan'ı oynatmadığını, milli oyuncunun da bunu öğrenince tepkiyle Milanello tesislerini terk ettiğini öne sürdü.Lig ve Avrupa'da toplam 19 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol-6 asiste imza atmasına rağmen istikrar sorunları yaşadığı gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor.


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