03/12/2017 09:36


Beşiktaş 3-0 Galatasaray maç özeti ve golleri izle

Beşiktaş Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı rakibi Galatasaray'ı 3-0'lık skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftası Vodafone Park’ta yılın son derbisine sahne oldu. Kıran kırana geçen müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı. Bol pozisyon ve yüksek tempo ile geçen keyifli maçın ardından Galatasaray 29 puanla mağlubiyete rağmen liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 26 puana yükseldi ve yeniden yarışa ortak oldu.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE


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