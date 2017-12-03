Beşiktaş 3-0 Galatasaray maç özeti ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı rakibi Galatasaray'ı 3-0'lık skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftası Vodafone Park’ta yılın son derbisine sahne oldu. Kıran kırana geçen müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı. Bol pozisyon ve yüksek tempo ile geçen keyifli maçın ardından Galatasaray 29 puanla mağlubiyete rağmen liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 26 puana yükseldi ve yeniden yarışa ortak oldu.

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