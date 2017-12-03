03/12/2017 08:10


Şenol Güneş dev derbinin ardından ne söyledi

Şenol Güneş

Beşiktaş Kulübü teknik direktörü Şenol Güneş, dün akşam Galatasaray'a karşı alınan galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu

Şenol Güneş'in 3-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklama: 'Bu ligin son maçı değildi ama çok önemliydi, lider takıma oynadık. Takım olma olgusunu sahaya iyi yansıttık, hücumu da savunmayı da iyi oynadık. İyi bir ekibiz ve keyifli bir maç yaptık. Hakettiğimiz bir galibiyet oldu. Başta yönetim ve başkanı tebrik ediyorum bugünleri hazırladıkları için. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hatalarımızın az olduğu, doğrularımızın fazla olduğu bir maç oldu. Bugünkü oyun nedeniyle teşekkür ediyorum oyuncularıma. Hangi kelimeyi söylesem de, bu güzel oyunun karşılığını veremem" Maçın ne olacağını önceden bilemeyiz ama çok güzel bir galibiyet oldu.'


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