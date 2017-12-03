Beşiktaş Kulübü Başkanı 'Galatasaray'a karşı tarihi bir fark atabilirdik'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklama yaptı

Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ardından konuşan Beşiktaş Başkan Fikret Orman, “İyi oynadık, taraftarlarımızı mutlu ettik. En az 4-5 gol kaçırdık. Onun dışında çok mutluyum. Daha devre arasına gelmedik, çok da abartmamak lazım. Üç maçımız daha var onları kazanmaya bakacağız” dedi.

Öte yandan karşılaşam sonrasında kulüp televizyonuna da açıklamalar yapan Orman, “Dursun başkan hasta hasta maça geldi, üzüldüm. Onun hissettiklerini anlayabiliyorum. Bugün tarihi bir fark olabilirdi.” ifadelerini kullandı.