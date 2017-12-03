Galatasaray kaybedince Florya'da Fatih Terim sesleri yükseldi

Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam Beşiktaş'a 3-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray'ın taraftarı, teknik direktör Tudor'u protesto için Florya'da toplandı

Zorlu maçlarda oynanan futbola tepki gösteren Galatasaray taraftarları, Fatih Terim tezahüratlarında bulundu. Yaklaşık 150-200 taraftarın yer aldığı protesto gösterilerinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar, Igor Tudor’u istifaya davet etti. Takım otobüsün gelmesi ile artan protesto gösterilerine karşı Çevik Kuvvet polisi taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un her zaman oturduğu koltuğun yerine şoförün arkasındaki koltukta oturduğu öğrenildi. Öte yandan taraftarlar, yanlarında getirdikleri Fatih Terim fotoğraflarını, tesislerin duvarlarına yapıştırdı.