03/12/2017 07:56


Galatasaray kaybedince Florya'da Fatih Terim sesleri yükseldi

Florya

Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam Beşiktaş'a 3-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray'ın taraftarı, teknik direktör Tudor'u protesto için Florya'da toplandı

Zorlu maçlarda oynanan futbola tepki gösteren Galatasaray taraftarları, Fatih Terim tezahüratlarında bulundu. Yaklaşık 150-200 taraftarın yer aldığı protesto gösterilerinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar, Igor Tudor’u istifaya davet etti. Takım otobüsün gelmesi ile artan protesto gösterilerine karşı Çevik Kuvvet polisi taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un her zaman oturduğu koltuğun yerine şoförün arkasındaki koltukta oturduğu öğrenildi. Öte yandan taraftarlar, yanlarında getirdikleri Fatih Terim fotoğraflarını, tesislerin duvarlarına yapıştırdı.


Rasim ozan kütahyalı
İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerine gelen isim
Beşiktaş Galatasaray
Beşiktaş 3-0 Galatasaray maç özeti ve golleri izle
binali yıldırım
Başbakan Yıldırım'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
kemal kılıçdaroğlu
CHP lideri 'Engelli vatandaşlarımız için hep birlikte mücadele edelim'
Naomi Süleymanoğlu
Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun aranan kızı bulundu
İlgili Haberler
Rasim ozan kütahyalı

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerine gelen isim

Beşiktaş Galatasaray

Beşiktaş 3-0 Galatasaray maç özeti ve golleri izle

Naomi Süleymanoğlu

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun aranan kızı bulundu

Şenol Güneş

Şenol Güneş dev derbinin ardından ne söyledi

Son Dakika Haberleri
binali yıldırım

Başbakan Yıldırım'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri 'Engelli vatandaşlarımız için hep birlikte mücadele edelim'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nasıl ortaya çıktı

altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 3 Aralık

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam