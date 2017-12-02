02/12/2017 17:27


Beşiktaş Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Galatasaray

Bu akşam Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Siyah beyazlı futbolcular, Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray ile mücadele edecek. 19:30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis


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