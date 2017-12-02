Sarı kırmızılı taraftarlar Vodefone Arena'ya gitti
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar Taksim'de buluşarak Vodefone Arena Park'a gitti
Taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde stada yürüdü. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar stadın birçok noktasında arandı. Bu arada Galatasaraylı taraftarların yürüyüşü sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Yolun karşısında bulunan iki Beşiktaşlı taraftar formalarını Sarı-kırmızılı taraftarlara gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da 2 Beşiktaş taraftarına tezahüratlarla karşılık verdi.Beşiktaş ile Galatasaray bu akşam saat 19.30’da Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.