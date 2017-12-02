Yılmaz Vural'dan Beşiktaş Galatasaray derbisi için flaş değerlendirme

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Galatasaray, rakibi Beşiktaş'ın evine konuk oluyor

Yılmaz Vural dev derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Vural yaptığı açıklamada, 'Bu derbi bana Galatasaray Fenerbahçe maçını hatırlatıyor. Ev sahibi Galatasaray, futbol yorumcuları ve sporseverler tarafından (Ve bence de) favori gösteriliyordu. Ama maç berabere bitti. 10 kişi kalmış Galatasaray, uzatmaları da göz önünde bulundurursak Fenerbahçe'ye yenilebilirdi. Galatasaray, aslında yorumcuları da yanılttı. Bugüne dönecek olursak bu sefer de Beşiktaş kağıt üzerinde favori gözüküyor. Siyah-beyazlılar uygulama ve takım performansı olarak favori olmasına rağmen Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Beşiktaş'ın oyun anlamında Galatasaray'ın önünde olduğu gerçeği yadsınamaz. Kendi saha ve seyircisi önünde, inanılmaz bir atmosferde derbinin favorisinin Beşiktaş olması sürpriz değil.' ifadelerini kullandı.