02/12/2017 16:30


Hakan Çalhanoğlu kadroya alınmayınca bakın ne yapmış

Hakan Çalhanoğlu

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının Benevento ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı

İtalya basınında yer alan iddialara göre; teknik direktörlük koltuğuna oturan Gennaro Gattuso, yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi. Sezon başında transfer edilen milli futbolcunun satış listesine konabileceği öne sürülürken kadroda olmadığını öğrenen Hakan Çalhanoğlu’nun tesislerden ayrıldığı belirtildi. Ligde bu sezon 12 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol atıp 2 asist yaparken performansı eleştiri konusu oluyordu.


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