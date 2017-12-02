Ali Koç Fenerbahçeli taraftarlara çağrı yaptı

Fenerbahçe Kulübünün yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan Ali Koç, taraftarlara yönelik bir açıklama yayınladı

İşte Ali Koç'un yaptığı o açıklama:

'Sevgili Fenerbahçeliler,

Önce bir taraftar olarak tribünde, sonra bir kongre üyesi olarak Kalamış’ta, 2006-2012 yılları arasında asbaşkan olarak yönetim kurulunda görev yapma şerefine eriştiğim Fenerbahçe Ailesi’nde yeni bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyorum.

Bu öyle bir heyecan ki anlatılamayacak, paylaştıkça büyüyecek, gün geçtikçe derinleşecek… Fenerbahçe yolculuğumun bugüne kadarki sürecinde, kalbini Sarı-Lacivert’e koşulsuzca veren, hayatını Çubuklu’ya adayan çok fazla ‘takım arkadaşımızla’ tanışma şansım oldu. Kimi hayatının ilk gününden itibaren kimi Fenerbahçemizin onurlu duruşundan kimi de tarihimizden etkilenerek “Fenerbahçeliyim!” diyen yüzlerce, binlerce taraftar…

Ve her birimiz için Fenerbahçemizin kalplerdeki yeri tartışılmaz! Tarihimiz boyunca bir çok örneğini verdiğimiz, hayranlık uyandıran birliğimizi kaybetmenin verdiği derin üzüntü ile bu eksikliği onarmak, yeniden bir ve bütün olabilmek, Fenerbahçemizin, bugün amatör branşlarda olduğu gibi futbolda da zirvede olma alışkanlığını yeniden kazandırabilmek.

Mali yapımızı, doğru finansal yönetim ve şeffaflık ilkesiyle yeniden ayağa kaldırabilmek, En büyük milli değerlerimizden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü markasını, hakettiği potansiyele ulaştırmak,

Başta spor dünyasındaki paydaşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerine saygı duyan ve saygı duyulan bir Fenerbahçe için... Kısacası, camiası bir ve bütün, Özlediğimiz Fenerbahçe için yola çıkmış bulunuyorum.

Ve bu yolda desteğiniz bizim için çok değerli!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adaylığım süresince, bu web sitesi ve bağlı sosyal medya hesapları ile değerli görüş, öneri ve eleştirilerinizi almamızın son derece faydalı olacağına inanıyorum.

Bu bağlamda, internet sitemizde yer alan #SiziDinliyoruz bölümünden bize ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Desteğiniz ve heyecanımıza ortak olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim.'