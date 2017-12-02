Beşiktaş Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 14. haftasında mücadele edecek olan Beşiktaş Galatasaray takımlarının muhtemel 11 kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak derbinin günü 2 Aralık, başlama saati ise yine diğer derbiler gibi 19.30. Ayrıca mücadele beİN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Cenk Tosun

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis