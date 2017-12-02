Galatasaray'a Asamoah transferi için kötü haber

Galatasaray Kulübünün sol bek olarak düşündüğü Kwadwo Asamoah ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı

Juventus kulübü, yıldız oyuncunun 30 Haziran 2018'de bitecek olan sözleşmesini yenilemeyi düşünüyor. Asamoah ise kararsız. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koştuğu Kwadwo Asamoah, Juventus'un o bölgeye transfer yapamaması sonucu takımda kalmıştı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta ile sportif direktör Fabio Paratici, Asamoah'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

Asamoah ise henüz kararını vermiş değil. Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin kendisine vereceği süreye bağlı olarak durum değerlendirmesi yapacak olan Asamoah, 1 Ocak'tan itibaren diğer kulüplerle ön sözleşme imzalayabilecek.