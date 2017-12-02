Kura çekildi 2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında eşleşmeler belli oldu
2018 FIFA Dünya Kupası için yapılan kura çekimi sonucunda gruplar belirlendi
Rusya’da gerçekleştirilecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası’nda grup kuraları dün çekildi.
A GRUBU: Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay
B GRUBU: Portekiz, İspanya, Fas, İran
C GRUBU: Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka
D GRUBU: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, Tunus, Panama, İngiltere
H GRUBU: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya