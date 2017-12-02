02/12/2017 09:21


Kura çekildi 2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında eşleşmeler belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası

2018 FIFA Dünya Kupası için yapılan kura çekimi sonucunda gruplar belirlendi

Rusya’da gerçekleştirilecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası’nda grup kuraları dün çekildi.

A GRUBU: Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay

B GRUBU: Portekiz, İspanya, Fas, İran

C GRUBU: Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka

D GRUBU: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti

G GRUBU: Belçika, Tunus, Panama, İngiltere

H GRUBU: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya


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