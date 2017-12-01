Talisca dev derbide yedek kulübesinde oturacak

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesi Şenol Güneş'in Talisca'yı yedek kulübesinde oturtacağı öğrenildi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı ligde bu sezon bir ilki yaşayacak. Zira 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’in tüm maçlarında ilk 11’de soyundu. 3 gol ve 3 asistle oynayan Talisca, 3 gol attığı 5 Şampiyonlar Ligi’ndeyse sadece bir maçta yedek kaldı.

Galatasaray’ın öncelikle beraberliği düşünerek kapanacağını öngören Güneş, bu şekilde oynayan Akhisar ve Malatya maçlarında varlık gösteremeyen Talisca’yı bu kez kenarda tutacak. Orta alanı Tolgay-Atiba-Oğuzhan üçlüsüne teslim edecek olan Güneş, rakibini merkezden kısa ve dikine paslarla da açmaya çalışacak. Talisca, geçen sezon Beşiktaş’ın G.Saray’ı deplasmanda 1-0 yendiği maçta golü atan isimdi.