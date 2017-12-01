Şampiyonlar Liginde maç saatleri değişiyor

Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatleriyle ilgili değişiklik kararı uygulamaya konuldu

Devler Ligi’nde grup aşamasında oynanan 8 mücadele artık 2’ye bölünecek. Gelecek sezondan itibaren 2 maç Avrupa saati ile 19.00’da, diğer 6 maç ise 21.00’de başlayacak. Türkiye saati ile 21.45’te (saatler geri alınmadığında 22.45) başlayan dev maçlar böylece tarihe karışacak. Gelecek sezondan itibaren maçların ikisi Avrupa saati ile 19.00’da, diğer 6 maç ise 21.00’de başlayacak. Türkiye saati ile maçlar 21.00 ve 23.00’te başlayacak. Eğer gelecek sezon da Türkiye’de saatler geri alınmazsa Şampiyonlar Ligi maç saatleri ülkemiz için 21.00 veya 23.00 olacak. Saatlerin yeniden geri alınması durumunda ise Türkiye için Şampiyonlar Ligi saati 20.00 ve 22.00 olacak.