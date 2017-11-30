Grandmedical Manisaspor'dan FIFA ile ilgili flaş açıklama

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor, FIFA'nın kendilerine eski oyuncuları Joshua Simpson ile irtibata geçmeleri konusunda bir yazı gönderdiklerini açıkladı

FIFA'nın gönderdiği yazıda Simpson ile irtibata geçilmesi ve anlaşma zemini aranması şeklinde bir ifade olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Futbolcu Joshua Simpson'un 2012 yılında kulübümüz ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından FIFA nezdinde yargılama süreci yaşanmış ve bu sürecin ardından kulübümüz haklı görülerek 750 bin avro tazminat almaya hak kazanmıştır. FIFA'daki bu karar üzerine Simpson ve transfer olduğu kulüp Young Boys, konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşımıştır. CAS'taki yargı sürecinin sonunda ise Simpson'ın haklı fesih yaptığı, kulübümüzün kazandığı tazminatın iptal edilip, futbolcuya 750 bin avro tazminat ödenmesi kararı alınmıştır. Yaşanan bu gelişmelerin ardından FIFA, konuyla ilgili kulübümüze yazı göndermiştir. FIFA tarafından gönderilen yazı, basında çıkan haberlerdeki gibi Joshua Simpson ile Ocak 2018'e kadar anlaşma sağlanamaz ve futbolcuya ödeme yapılmazsa, kulübümüzün 6 puan silme cezası alacağı yönünde bir yazı değil, kulübümüzün karşı taraf ile irtibata geçmesi ve anlaşma zemini aranması yönünde gönderilen bir yazıdır. FIFA tarafından konuyla ilgili kulübümüze gönderilen yazının ardından ise davacı vekiliyle borcun yapılandırılması konusunda görüşmeler başlamış ve yapılan görüşmeler FIFA'ya yazılı olarak bildirilmiştir. Kulübümüzün bu sezon Simpson dosyası nedeniyle 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalması kesinlikle söz konusu değildir."