Beşiktaş Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
2 Aralık Cumartesi akşamı Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı yçnetecek hakem belli oldu
Beşiktaş'ın sahası Vodefone Arena'da saat 19:30'da başlayacak mücadele canlı olarak yayınlanacak. İki takım arasında oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Haftanın hakemlerini şöyle;
2 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
16:30 Kardemir Karabükspor - Göztepe - BAHATTİN ŞİMŞEK
19:30 Beşiktaş - Galatasaray - FIRAT AYDINUS
3 ARALIK PAZAR
14:00 Atiker Konyaspor - Bursaspor - HALİL UMUT MELER
14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor - METE KALKAVAN
16:30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor - HALİS ÖZKAHYA
19:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa - ÜMİT ÖZTÜRK
4 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Trabzonspor - Antalyaspor - YAŞAR KEMAL UĞURLU
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor - BÜLENT YILDIRIM