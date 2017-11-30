30/11/2017 12:53


Beşiktaş Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

Beşiktaş Galatasaray

2 Aralık Cumartesi akşamı Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı yçnetecek hakem belli oldu

Beşiktaş'ın sahası Vodefone Arena'da saat 19:30'da başlayacak mücadele canlı olarak yayınlanacak. İki takım arasında oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haftanın hakemlerini şöyle;

2 ARALIK CUMARTESİ

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: CÜNEYT ÇAKIR 

16:30 Kardemir Karabükspor - Göztepe - BAHATTİN ŞİMŞEK 

19:30 Beşiktaş - Galatasaray - FIRAT AYDINUS 

3 ARALIK PAZAR

14:00 Atiker Konyaspor - Bursaspor - HALİL UMUT MELER

14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor - METE KALKAVAN 

16:30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor - HALİS ÖZKAHYA 

19:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa - ÜMİT ÖZTÜRK

4 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Trabzonspor - Antalyaspor - YAŞAR KEMAL UĞURLU 

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor - BÜLENT YILDIRIM


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