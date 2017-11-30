Avrupa devi Abdülkadir Ömür’ü istiyor

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür transferi için Valencia da devreye girdi

Arsenal, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin de aralarında bulunduğu birçok kulübün bir süredir takip ettiği 18 yaşındaki orta saha için ilk resmi girişim Valencia'dan geldi. İspanyol ekibinin, menajerler aracılığıyla Abdülkadir için nabız yokladığı ve bordo-mavili kulübe fiyat sorduğu öğrenildi.

SONUÇ NE OLDU

Yönetim ise henüz Abdülkadir için bonservis bedeli belirlenmediğini, hatta şu an oyuncuyu satmayı düşünmediklerini iletti. Ama ısrarcı olan Valencia'nın en az 15 milyon euro'luk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtildi.

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