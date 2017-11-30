30/11/2017 11:00


Aziz Yıldırım 'Şampiyonluk hedefimizi sürdürüyoruz'

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe dergisinin aralık sayısındaki başyazısında sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig'deki puan farkının kapanabilir olduğunu açıkladı

Futbol takımının zirve ile arasındaki puan farkını kapanabilir seviyeye getirdiğine değinen Yıldırım, şunları kaydetti: "Takımlarımızdan gelen pozitif sonuçlar biraz olsun rahat nefes almamızı sağlamakta, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının biraz daha mutlu olmasının en önemli nedenlerinden biri olmaktadır. Uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinin ardından, profesyonel futbol takımımız her ne kadar lige istenilen başlangıcı yapamasa da, teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde toparlanma sürecine girmiş, zirveyle olan puan farkını kapatılır seviyeye düşürerek, şampiyonluk ümitlerimizi sürdürmemizi sağlamıştır. Şahsım ve yönetim kurulum, geçmişten gelen tecrübelerle birlikte günlük kararlar değil, sezonluk, hatta birkaç yıllık kararlar almak için gayret gösteriyor, teknik direktörümüz ve ekibi başta olmak üzere, tüm takımımıza güveniyoruz ve tüm desteğimizle arkalarındayız."


Mustafa ÖZ
DURUM BUDUR
şiddetli fırtına
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı
Yasemin Şaşmaz
7,5 aylık hamile Yasemin Şaşmaz ilk kez görüntülendi
Yemeksepeti
Yemeksepeti'ne neden girilemiyor
CHP
CHP'nin referandum başvurusunu AİHM reddetti
İlgili Haberler
Beşiktaş Galatasaray

Beşiktaş Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

Abdülkadir Ömür

Avrupa devi Abdülkadir Ömür’ü istiyor

Beşiktaş Galatasaray

Dev derbinin oranları değişti

Mehmet Ekici

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
Mustafa ÖZ

DURUM BUDUR

şiddetli fırtına

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı

Yasemin Şaşmaz

7,5 aylık hamile Yasemin Şaşmaz ilk kez görüntülendi

Yemeksepeti

Yemeksepeti'ne neden girilemiyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Zeytin, altın kadar değerlidir

...

Devam