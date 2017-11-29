29/11/2017 18:44


Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demir, işte ilk onbirler

ziraat turkiye kupasi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam Adana Demirspor'la sahasında karşılaşacak

AVRUPA\LONDRA -Kupaya bu turdan başlayan Fenerbahçe'de moraller yüksek. Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-lacivertliler, iyi gidişatı sürdürmek istiyor.Geçen sezon kupada yarı finale kadar gelen Fenerbahçe, Adana temsilcisi karşısında ilk maçta avantaj arayacak.TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ise kupada iki tur geçerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Kupaya 3. turdan başlayan Adana Demirspor, önce Bayrampaşa'yı 3-0'la geçti. Adana Demirspor, 4. turda ise Sarıyer'i penaltılarla geçerek adını 5. tura yazdırdı.Ligde son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alarak kötü bir grafik çizen Adana temsilcisi, kupada rövanş için Kadıköy'den avantajlı skorla dönmeyi amaçlıyor.

Adana temsilcisi yeni teknik direktörü Timuçin Bayazit yönetimindeki ilk sınavını da Fenerbahçe karşısında verecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmayı MAÇ MERKEZİ'nden anlık takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMAYI MAÇ MERKEZİNDEN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yaklaşık 23 yıl sonra rakip Adana Demirspor

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, yaklaşık 23 yıl sonra resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Son olarak Adana temsilcisi Türkiye'nin en üst liginde mücadele ederken iki takım 26 Şubat 1995'te karşılaşmıştı.

Adana temsilcisinin İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olduğu son maç ise 24 Eylül 1994'te oynanmıştı.

Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi son olarak 31 Ocak 1988'de mağlup etmişti.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Kameni, Şener, Neto, Yiğithan, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Topal, Alper, Aatif, Valbuena, Van Persie

Adana Demirspor: İsmail, Erhan, Sezer, Douhadji, Tolgahan, Lingane, Yiğit, Mendy, Lalawele, Abdülkadir,Tambe


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