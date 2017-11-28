Fenerbahçe Adana Demirspor kupa maçı canlı yayın bilgileri

Ziraat Türkiye kupası mücadelesinde Fenerbahçe, rakibi Adana Demirspor'u sahasında konuk edecek

Sarı lacivertlilerin evi Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, yaklaşık 23 yıl sonra resmi maçta karşı karşıya gelecek. Son olarak Adana temsilcisi Türkiye’nin en üst liginde mücadele ederken iki takım 26 Şubat 1995’te karşılaşmıştı. Adana temsilcisinin İstanbul’da Fenerbahçe’ye konuk olduğu son maç ise 24 Eylül 1994’te oynanmıştı. Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi son olarak 31 Ocak 1988’de mağlup etmişti.