Galatasaray Sivas Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, rakibi Sivas Belediyespor'u sahasında konuk edecek

Süper Lig lideri Galatasaray'ın evi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor'u eleyerek 5. turun biletini aldı. Galatasaray geçen sezon kupanın son 16 turunda Medipol Başakşehir'e yenilerek elenmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12, 13 ya da 14 Aralık'ta Sivas'ta oynanacak.