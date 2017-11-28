Hıncal Uluç'tan Galatasaray'ın yıldızı hakkında sert ifadeler

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'da forma giyen Belhanda için çarpıcı açıklamalarda bulundu

İşte Hıncal Uluç’un değerlendirmelerinden satır başları;

“Belhanda Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü. Sahtekarlık yapıp hakemi aldattığı için. O maçtan derste almamış. Alanyaspor maçında 3 kere aynısını yaptı. Belhanda ceza sahsına gol atmak için girmiyor, rakip oyuncuyu arttırmak için giriyor. Ben böyle futbolculardan nefret ediyorum. Futbol, milyonlar seyretsin diye oynanan bir oyun. Milyonlar sahtekarlık seyretsin diye oynanan bir oyun değil. Belhanda Galatasaray’dan derhal kovulması gereken bir oyuncu. Bu maç kötü de oynadı, döküldü resmen. Belhanda’yı niye aldılar onu da bilmiyorum. Kim getirmiş, hangi menajer kazıklamış bilmiyorum. Infantino bu durumlara el koyacakmış zaten. Galatasaray aklı başında bir hoca arıyor. Her maç kafa değiştirmeyen, taktik sistem değiştirmeyen, maçı okuyabilen doğru okuyanda demiyorum hecelesin ama okusun. 70. dakikada biri sakatlanınca oyuna müdahale eden hoca olmaz.”

BELHANDA