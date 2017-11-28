28/11/2017 08:11


Wesley Sneijder 1 ay sahalardan uzak kalacak

Wesley Sneijder

Nice forması giyen eski Galatasaraylı Wesley Sneijder sakatlandı. Sneijder'ın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, Lyon’a 5-0 yenildikleri maç öncesindeki antrenmanda Hollandalı yıldızın sakatlandığını açıkladı. Sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak Fransız ekibine transfer olan 33 yaşındaki futbolcunun kalça kemiğinden sakatlık geçirdiği belirtildi. Bu sezon Nice formasıyla 8 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu sadece 1 asist yapabildi.


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