28/11/2017 08:07


UEFA'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler

Ampute Futbol Şampiyonası

UEFA tarafından çeşitli alanlarda yapılan açıklamalarda Vodefone Park Arena'daki Türkiye Ampute Takımı'nın kazandığı final maçındaki atmosferden övgüyle bahsedildi

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan ve Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyon olduğu turnuvayla ilgili UEFA'nın hazırladığı videoda, "Ampute futbol inanılmaz. Ampute Futbol Şampiyonası geçen ay ilk kez Türkiye'de düzenlendi ve destek kesinlikle inanılmazdı." ifadeleri kullanıldı. İstanbul'un tanıtımının da yer aldığı videoda Vodafone Park'taki final maçını 40 bin futbolseverin izlemesine dikkat çekildi. 


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