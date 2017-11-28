Galatasaray'dan derbi öncesi flaş açıklama

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi sakatlıklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Doktor Yener İnce, hafta sonu Beşiktaş ile zorlu bir derbiye çıkacak olan Galatasaray’da Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici, Serdar Aziz ve Jason Denayer’in son durumu hakkında şu bilgileri verdi;

“Tolga ısınma sırasında sprint atarken sol arka alt adalede bir ağrı hissettiğini söyledi. Onu durdurduk. İyi ki de durdurmuşuz. Bugün yaptığımız MR’da ikinci derece bir zorlanma tespit ettik. Onun tedavisine başladık. Biraz süre alacak…”

“Lato maç sırasında sağ dizine bir darbe aldı ve dizinde bir esneme oldu. Bu esneme ve dönme esnasında dış yan bağında bir gerilme var ve dış menisküsünde bir yırtık var. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Ameliyat dahil olmak üzere tüm seçenekleri masaya yatırdık. Bir an önce dönmesi açısından hangisinin daha iyi olacağına karar verip bugün-yarın gerekirse ameliyat edeceğiz. Nasıl ilerleyeceğimize yarın sabah karar vereceğiz.”

“3-4 HAFTAYI BULABİLİR”

“Jason Denayer’in maçtan önceki idmanda ikili bir mücadele pozisyonunda kalçada bir gerilmesi olmuştu. Bugün iyi bir durumda ve düz koşulara başladı. Yarın bir testimiz var, aksilik olmazsa hafta içi takımla birlikte olacak…”

“Serdar’ın yüzüne gelen bir dirsek sonucu bu kez maksilla dediğimiz yüz kemiklerinden bir tanesinde bir kırık oluştu. Eski burun kırığıyla ilgisi yok. Serdar’ın ilk sorusu ‘Oynarım değil mi?’ oldu. Ona özel bir maske yaptıracağız. O maskeyle oynayacak. Orada bir sinir var ve onunla ilgili bir takibimiz olacak. Sponsor hastanemizden destek aldık ve oradaki plastik cerrah arkadaşlarımızla da tartıştık. Sağolsun onların da yardımıyla Beşiktaş maçına yetiştireceğiz.”

“Şu anda Jason ve Serdar’da bir problem görünmüyor ama Tolga ile Lato bizimle olmayacak. Onların sanırım 3-4 haftayı bulan problemleri olacaktır.”