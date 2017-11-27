27/11/2017 16:58


Arda Turan transferiyle ilgili bomba iddia

Arda Turan

Barcelona'dan ayrılması kesin gözüyle bakılan Arda Turan'ın Ocak ayı transfer döneminde Monaco'ya transfer olacağı iddia edildi

Bu sezon hem Fransa Ligi’nde hem de Şampiyonlar Ligi’nde istediği sonuçları alamayan Fransız temsilcisi Ocak ayında yapacağı transferler ile tekrar iddialı bir takım olma niyetinde.Arda Turan’ı da transfer listesinde bulunduran Monaco, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık istediği İspanyol basınında yer aldı. İspanyol basını Barcelona’nın Arda Turan yerine Mesut Özil’i devre arasında takıma katacağını da iddia etti.

 

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