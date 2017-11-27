27/11/2017 16:43


Fenerbahçe'de yoğun kupa mesaisi

fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, rakibi Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada,Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'deki Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.Diğer futbolcuların ise koordinasyon hareketleri, top kapma oyunu ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı.  Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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