27/11/2017 14:26


Tartışma yaratan heykelin yerine yenisi yapıldı

Cristiano Ronaldo

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine benzemediği iddiasıyla tepki çeken büstünün yerine yenisi yapıldı

32 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun da daha önce iki heykeli yapılmış, ikisi de sosyal medyada alay konusu olmuştu. Jose Antonio Navarro Arteaga, Real Madrid’in kulüp müzesine koymak üzere Portekizli yıldızın bir büstünü yaptı.Ancak bu seferki eser Ronaldo’ya benzedi ve sosyal medyada takdir topaldı. Sevilla doğumlu olan Jose Antonio, El Mundo’ya yaptığı açıklamada heykeli nasıl yaptığını anlattı.

Cristiano Ronaldo’nun birçok fotoğrafını kullandığını dile getiren sanatçı “Duran topları kullanırkenki hazırlığını ve iç kuvvetini yansıtmak istedim.” dedi.

Ronaldo’nun 2014 yılında Brezilyalı heykeltıraş Ricardo Velosa tarafından bronz bir heykeli yapılmıştı. Büst, yıldız futbolcunun doğduğu yer olan Madeira Adaları’nın başkenti Funchal’a konulmuştu.


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