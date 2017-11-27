Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin bilet fiyatları belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta dev maçın bilet fiyatları açıklandı. Bilet satışlarına 28 Kasım Salı günü saat 15.00 itibariyle başlanacak.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B – D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.