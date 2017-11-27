Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta dev maçın bilet fiyatları açıklandı. Bilet satışlarına 28 Kasım Salı günü saat 15.00 itibariyle başlanacak.

Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B – D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.