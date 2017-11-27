27/11/2017 10:05


Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programı

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur heyecanı yarın başlıyor. Yarın kupa mücadelesinde 5 ayrı maç oynanacak

Kupada yarın, 29 ve 30 Kasım'da yapılacak 5. tur ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın: 

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği (Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven) 

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor (Vodafone Park) 

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor) 

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı) 

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor (Türk Telekom) 

29 Kasım Çarşamba: 

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor (16 Mayıs Şehir) 

14.30 Kasımpaşa-Boluspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor (Yeni 4 Eylül) 

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 

18.45 Adanaspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker) 

30 Kasım Perşembe: 

13.30 Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı) 

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Giresun Atatürk) 

16.30 Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir (Kahramanmaraş 12 Şubat) 

19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir) 

20.30 Kayserispor-Eyüpspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


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