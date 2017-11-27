Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur heyecanı yarın başlıyor. Yarın kupa mücadelesinde 5 ayrı maç oynanacak
Kupada yarın, 29 ve 30 Kasım'da yapılacak 5. tur ilk karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği (Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)
14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor (Vodafone Park)
14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor)
18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor (Türk Telekom)
29 Kasım Çarşamba:
13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor (16 Mayıs Şehir)
14.30 Kasımpaşa-Boluspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor (Yeni 4 Eylül)
16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
18.45 Adanaspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)
30 Kasım Perşembe:
13.30 Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Giresun Atatürk)
16.30 Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir (Kahramanmaraş 12 Şubat)
19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 Kayserispor-Eyüpspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)