Fenerbahçe'de forvet şoku yaşanıyor

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede Roberto Soldado sakatlandı. Diğer yandan forvet Janssen de sarı kart görerek cezalı duruma düştü

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın 67. dakikasında Aatıf'ın yerine oyuna dahil olan İspanyol golcü Roberto Soldado, 76. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.Soldado yerine sakatlığı geçen Mathieu Valbuena oyuna dahil oldu. Bir diğer forvet Janssen de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Kasımpaşaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.