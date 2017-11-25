25/11/2017 12:31


Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig'de 13. hafta maçları öncesi Beşiktaş 22 puan ve averajla 3., Evkur Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 13. sırada bulunuyor.

Muhtemel 11'ler:

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebahe, Yalçın, Sadık, Cissokho, Aytaç, Murat, Pereia, Barazite, Adem Büyük, Khalid. 

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Mitrovic, Adriano, Quaresma, Atiba, Tolgay, Babel, Talisca, Cenk.

 

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