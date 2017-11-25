Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak
Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray, rakibi Alanyaspor'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor
Galatasaray ile Alanyaspor bu akşam Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'da beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.
GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Denayer, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis
ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, NSakala, Maniatis, Fofana, Emre Akbaba, Efecan, Lungu, Mbilla