25/11/2017 11:11


Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Galatasaray Alanyaspor

Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray, rakibi Alanyaspor'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor

Galatasaray ile Alanyaspor bu akşam Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'da beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Denayer, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis

ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, NSakala, Maniatis, Fofana, Emre Akbaba, Efecan, Lungu, Mbilla


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