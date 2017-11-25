25/11/2017 11:07


Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

Antalyaspor Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, rakibi Antalyaspor'un evine konuk olacak

Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve 26 Kasım Pazar günü başlayacak mücadele saat 19:30'da ekrana gelecek. Mücadele beİN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig’de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28’ini Fenerbahçe, 7’sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.

 

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