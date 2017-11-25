Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, rakibi Antalyaspor'un evine konuk olacak
Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve 26 Kasım Pazar günü başlayacak mücadele saat 19:30'da ekrana gelecek. Mücadele beİN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig’de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28’ini Fenerbahçe, 7’sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.