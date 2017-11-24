Şampiyonlar Ligi’nin yeni yayıncısı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin 2018-2021 sezonlarının yeni yayıncısı beIN Sports oldu

UEFA, Tivibu Spor ile yapılan anlaşmanın bu sezon sonu itibariyle sona erecek olması nedeniyle 2018-2019 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yayın dönemi ihalesi düzenledi. Türkiye’deki yayın haklarını kapsayan ihaleyi Süper Lig ve TFF 1. Lig’i de yayımlayan beIN Sports kazandı.

Digiturk’ü satın aldıktan sonra büyük yatırımlar yapan beIN Sports ihale için favori gösteriliyordu. UEFA yayın haklarını tek bir paket olarak veriyor. İhaleyi kazanan platform, sadece canlı TV yayınlarını değil, özetleri, turnuvaya özel video görüntüleri ve internet haklarını da satın almış oluyor.