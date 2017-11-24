Lionel Messi dördüncü kez Altın ayakkabının sahibi oldu

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, futbol kariyerinde 4. kez altın ayakkabının sahibi oldu

European Sports Media ve Marca gazetesi tarafından Barselona'da düzenlenen törende, Messi'ye ödülünü geçen sezon Altın Ayakkabı’yı kazanan takım arkadaşı Luis Suarez verdi.La Liga’nın 2016-2017 sezonunda 37 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan ve altın ayakkabıyı almaya hak kazanan Messi, daha önce 2009-2010 (34 gol), 2011-2012 (50 gol) ve 2012-2013 (46) sezonlarında bu ödülü kazanmıştı.