Motosiklet şovmeni Turkstunt Murat Erdoğan hayatını kaybetti

Motosikletiyle tehlikeli şovlar yapan ve bu nedenle kendisine "Turkstunt" lakabı takılan Murat Erdoğan geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti

Motosiklet sürüş teknikleri eğitimi veren ve tek teker üzerinde yaptığı akrobatik hareketler nedeniyle "Turkstunt" lakabıyla tanınan 37 yaşındaki Murat Erdoğan dün akşam D100'de Ankara yönüne motosikletiyle ilerliyordu. Kartal mevkiinde Murat Erdoğan'ın motosikletine arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Erdoğan'a ilk olarak yoldan geçen bir doktor ilk müdahalede bulundu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri de Murat Erdoğan'a müdahalede bulundu. Ancak tüm müdahalelere rağmen Erdoğan hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Volkan K. bir süre olay yerinde bekledikten sonra Erdoğan'ın hayatını kaybetmesi üzerine yanındaki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Polis kaçan sürücü ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Murat Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin soruşturması sürüyor.