Süper Lig'de 13. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maç programları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta perdesi bu akşam Osmanlıspor ile Gençlerbirliği takımları arasında oynanacak mücadele ile açılacak.

Bugün:

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

Yarın:

14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bornova)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)